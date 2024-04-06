أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن متحدث الخارجية الأمريكية، قال إن واشنطن حذرت طهران من التذرع بالهجوم الإسرائيلي على دمشق لضرب أهداف أمريكية.

ومنذ قليل ، قال مسؤول أمريكي، أن واشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبًا لرد إيراني على غارة إسرائيلية في دمشق.

كما أضاف، أن واشنطن وإسرائيل لم يعرفا بعد متى أو كيف تخطط إيران للرد، وأن الرد الإيراني على قصف قنصليتها بسوريا حتمي.

وتوعدت إيران بمعاقبة إسرائيلي بعد الهجوم على سفارتها في سوريا بغارة جوية، وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن إسرائيلي في مرمى إيران، جاء ذلك حسبما ذكرت "العربية" الإخبارية.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سوف تلحق الضرر بكل من يلحق بإسرائيل الأذى أو يخطط لإيذائنا.