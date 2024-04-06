الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب دوري رجال الكرة الطائرة

توج الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم المحلي 2023/2024 وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 في اللقاء الثاني بالدور النهائي بنظام البلاي أوف 3، على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/16

28/26

25/20

يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت الأربعاء الماضي بنتيجة 3/0، قبل أن يفوز أمس ويتوج باللقب بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين.

وفي مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع تعادل سبورتنج وسموحة في مجموع المباراتين بنتيجة 1/1 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية، لتقام غدًا الأحد.

وعلى مستوى السيدات نجح فريق سبورتنج في حصد الميدالية البرونزية على حساب سموحة، فيما لجأ الأهلي والزمالك لمباراة فاصلة تقام اليوم السبت بعدما تعادلا بنتيجة 1/1 في أول مباراتين، لتحديد الفائز باللقب.