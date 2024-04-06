للمرة الـ20.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بثنائية ضد سيمبا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ20 في تاريخه بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الأهلي عمرو السولية في الدقيقة 47، ومحمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 99 من ركلة جزاء.

وضمن المارد الأحمر التواجد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمربع الذهبي للمرة 20 في تاريخه بحثا عن الاحتفاظ باللقب الذي توج به 11 مرة رقم قياسي.

خاض النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية وحسين الشحات.

خط الهجوم: رضا سليم وأنتوني موديست.