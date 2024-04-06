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السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من الشبان أثناء خروجهم من البلدة القديمة في القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال عددًا من الشبان أثناء خروجهم من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في شن قصفات بالمدفعية على شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما نفذت المدفعية الإسرائيلية ضربات بشكل عنيف على حي الزيتون في مدينة غزة.

وأمس الجمعة، أصيب طفل بالرصاص الحي وشاب آخر بالرصاص المطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اقتحمت الآليات العسكرية منطقة الظهر في بلدة بيت أمر، وانتشرت في المنطقة وفي محيط مسجد الصمود، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

وأغلق الجيش الإسرائيلي مداخل مدينة أريحا بالاتجاهين، ومنعت مرور المركبات، كما أغلقت 4 مداخل ومخارج رئيسية مؤدية للمدينة خلال موعد الإفطار.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال شبان فلسطينيين البلدة القديمة في القدس فلسطين