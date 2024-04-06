الأهلي يفوز على سيمبا التنزاني ويتأهل للدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي فوزًا صعبًا أمام سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل المارد الأحمر للدوري نصف النهائي بالبطولة، التي يحمل لقبها من العام الماضي.

هدفي الأهلي أمام سيمبا سجلهما عمرو السولية بتسديدة صاروخية في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف من تمريرة من رضا سليم إلى موديست يمررها للخلف ويقابلها السولية بتسديدة قوية تصطدم في العارضة وتتهادي إلى داخل الشباك في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 51 ركنية لصالح سيمبا يتصدى لها دفاع الأهلي ثم خطأ لصالح محمد هاني بعد ذلك.

عرضية من علي معلول داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57 لكن مدافع سيمبا يتصدى للكرة وتصبح ركنية للأهلي.

فرصة ضائعة من حسين الشحات.. لكن الحكم يعلن حالة تسلل على الشحات في الدقيقة 63، ويشهر الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب سيمبا بداعي إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 65.

خطأ من حارس سيمبا في الدقيقة 81 لم يستغلها رضا سليم ويسددها ضعيفة يتصدى لها دفاع سيمبا وتصل في يد الحارس

وفي الدقيقة 82 أجرى الأهلي تغييرين بدخول مجدي أفشة وكهربا بدلا من السولية وموديست، ثم بعدها بدقائق قليلة يخرج رضا سليم ويدخل طاهر محمد طاهر

فرصة ضائعة.. تمريرة من طاهر إلى كهربا لكن الأخير سددها ضعيفة بيساره تصل سهلة في يد حارس سيمبا.

ويحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 96 لصالح الأهلي بعد تدخل عنيف ضد حسين الشحات، يسددها محمود كهربا ويسجل هدف الأهلي الثاني، ليطلق الحكم بعدها صفارته معلنا نهاية اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته أمام سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست - رضا سليم