ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يتعادل مع الطلائع ويفشل في استعاد قمة الدوري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرط فريق بيراميدز في استعادة قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد التعادل السلبي مع ضيفه طلائع الجيش في اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 17 من مسابقة الدوري الممتاز. 

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 21 نقطة في المركز التاسع. 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال  - محمد الشيبي -  محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق  - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودو الجباس. 

بيراميدز وطلائع الجيش الدوري الممتاز رمضان صبحي