بيراميدز يتعادل مع الطلائع ويفشل في استعاد قمة الدوري

فرط فريق بيراميدز في استعادة قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد التعادل السلبي مع ضيفه طلائع الجيش في اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودو الجباس.