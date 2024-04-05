السولية يحرز هدف التقدم للأهلي في شباك سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

أحرز عمرو السولية هدف الأهلي الأول في مرى سيمبا التنزاني، بالدقيقة 47 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان بإستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الهدف جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إرتطمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس التنزاني.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتهه أمام سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطف شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست - رضا سليم

ودخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سيمبا التنزانى بحثا عن تحقيق الفوز وتأكيد صعوده إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في لقاء الذهاب في تنزانيا بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر دخل فريق سيمبا التنزانى بقياده مدربه عبد الحق بن شيخة مباراة الأهلى بحثا عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلى وتعويض خسارة لقاء الذهاب بهدف نظيف من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

