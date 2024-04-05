ads
الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

السولية يحرز هدف التقدم للأهلي في شباك سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحرز  عمرو السولية هدف الأهلي الأول في مرى سيمبا التنزاني، بالدقيقة 47 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان بإستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الهدف جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إرتطمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس التنزاني.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتهه أمام سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مصطف شوبير
خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول
خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية 
خط الهجوم: حسين الشحات - موديست - رضا سليم

ودخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سيمبا التنزانى بحثا عن تحقيق الفوز وتأكيد صعوده إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في لقاء الذهاب في تنزانيا بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر دخل فريق سيمبا التنزانى بقياده مدربه عبد الحق بن شيخة مباراة الأهلى بحثا عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلى وتعويض خسارة لقاء الذهاب بهدف نظيف من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

عمرو السولية الأهلى سيمبا دوري أبطال أفريقيا