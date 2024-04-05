بالصور .. إفطار محبة في الكنيسة الإنجيلية بالبيطاش

نظمت لجنة الحوار والعلاقات الدولية والمسكونية، بمجمع الدلتا الإنجيلي، لقاء بعنوان “معا” ينتهي بإفطار محبة، وذلك في بمقر الكنيسة الإنجيلية بالبيطاش.

وشارك الحضور الدكتور القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، القس يسري عيسي رئيس لجنة الحوار بمجمع الدلتا الإنجيلي وامين عام مجلس الحوار، قيادات مجمع الدلتا الإنجيلي.

كما شارك الحضور ايضا الشيخ أحمد رشاد سكرتير وكيل وزارة الأوقاف بالاسكندرية ، والدكتورة هبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ؛ واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السابق؛ بحضور محب شفيق منسق لجنة الحوار بمجمع الدلتا الإنجيلي وأمين اتحاد أقباط من أجل الوطن.

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