التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

حسم التعاد السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن بإستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شهدت الربع ساعة الأولى فترة جس نبض من قبل الفريقين، وتبادل لاعبو الأهلي الكرة في تمريرات قصيرة، في محاولة للبحث عن ثغرة في دفاعات الضيوف.

وشهدت الدقيقة 9 تسديدة من حسين الشحات تمر بجوار مرمى سيمبا إلى خارج الملعب.

شهدت الدقيقة 22 هدفا للنادي الأهلي عن طريق أنتوني موديست ولكن ألغى الحكم الهدف لتسلل حسين الشحات صاحب أسيست الهدف، وهو ما أكده حكم الفيديو.

ويعتمد سيمبا على مصيدة التسلل في دفاعه أمام الأهلي.

تشهد الدقيقة 34 أخطر فرص المباراة بتسديدة قوية من لاعب سيمبا سعيدي نتيبازونكيزا، ولكن مصطفى شوبير يتألق وينقذها بأعجوبة، ليحرم الفريق التنزاني من هدف محقق

وتشهد الدقيقة 37 خروج خاطئ من مصطفى شوبير كاد أن يتسبب في أزمة للأهلي لكن الكرة مرت بسلام على مرمى الأهلي.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتهه أمام سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست - رضا سليم

ودخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سيمبا التنزانى بحثا عن تحقيق الفوز وتأكيد صعوده إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في لقاء الذهاب في تنزانيا بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر دخل فريق سيمبا التنزانى بقياده مدربه عبد الحق بن شيخة مباراة الأهلى بحثا عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلى وتعويض خسارة لقاء الذهاب بهدف نظيف من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



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