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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إقامة عزاء المعد البدني للزمالك بالحامدية الشاذلية

محمد مدحت
محمد مدحت
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تقرر إقامة عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على الراحل محمد مدحت، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد مدحت الزمالك الحامدية الشاذلية