زينب العبد لـ"البوابة نيوز": "العتاولة" تجمعهم حالة حب نجحوا في إيصالها للمشاهد.. وأحمد خالد موسى يراضي كل الناس

حقق مسلسل العتاولة حالة كبيرة من النجاح بعد عرض حلقاته خلال الموسم الرمضاني الحالي، ويضم العمل كوكبة من أبرز نجوم الفن ببطولة جماعية شارك الجميع فى المنافسة داخل عمل واحد، وأى عمل يضم مجموهة من الخبرات والنجوم وأيضا من الشباب ومن ضمن أبطال العمل الشباب الفنانة زينب العبد، والتي لفتت الأنظار بشدة من خلال الشخصية التي تلعبها فى المسلسل، وحالة التناغم بينها وبين نجوم العمل، التقت البوابة الفنانة زينب العبد وتحدثت عن نجاح المسلسل وكواليس العمل مع كوكبة النجوم الموجوده والتحضير للشخصية التي تقدمها،وكيف أدار مخرج العمل كل هؤلاء النجوم، وإلى نص الحوار..

- بداية حدثينا عن الدور وكيف جاء الترشيح؟

أقدم شخصية تحمل الكثير من التناقض بين الشر والكوميديا والطيبة فى بعض الأحيان، ومن قام بترشيحي للدور هو مخرج العمل أحمد خالد، وهو ليس التعاون الأول بيننا، وأنا أحترم هذا الرجل كثيراً فهو يملك أدواته كمخرج ويتعاون مع فريق العمل لإخراج أفضل حالة فنية من كل فرد فى اللوكيشن.

- العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم.. كيف استفاد من ذلك النجوم الشباب بالعمل؟

فرصة رائعة لأى ممثل أن يشارك بشكل عام، ما بالك الشباب وهم فى مرحلة تكوين الخبرات والفائدة كبيرة بداية من تصرفات النجوم والتزامهم والتعلم منهم، إلى جانب الخبرات الفنية فى أداء التمثيل، فالاشتراك فى عمل ضخم مثل هذا ويضم كوكبة من أهم النجوم على الساحة الفنية، يمثل ثقلا كبيرا فى كل دور يتم تقديمه والمشاهد هو المستفيد من المباريات الفنية فى كل مشهد.

- هناك بعض الأحيان تظهر المشكلات بسبب كثرة النجوم.. كيف كانت أجواء العمل؟

كانت رائعة وفى منتهى التعاون والإخلاص والحب والمرح والجد، والجميع يحب الخير لغيره ويعاونه فى كل شىء، وكانت أجواء الأسره هي المسيطرة على اللوكيشن، تحت قيادة مخرج رائع يدير العمل، وحالة الحب التى تجمعنا فى التصوير ظهرت للمشاهد من خلال العمل.

- كيف قمت بالتحضير للشخصية وهل كان فيه شخصية مرجعية لك؟

بدأت بقراءة الشخصية بالتفصيل، وحبيت الشخصية كثيراً وهناك العديد من الشخصيات التي تمثل الشر تكون "دمها خفيف"، وهذا ما جذبني لها بسبب التناقضات بين جانب الطيبة والشر والدم الخفيف، وذلك بسبب تربية خالتها وهي تنتمي لهذه السيدة بمنتهي الولاء، وهذا يظهر فى الأحداث ومدى تأثير خالتها عليها.

- كيف رأيت حالة النجاح وردود الأفعال على المسلسل؟

نحن فى حالة تصوير دائم خارج البلاد، ولكن حالة رد الفعل على السوشيال ميديا من قبل الجمهور أسعدتني كثيراً، وكم المكالمات التي أستقبلها عن العمل بشكل عام وعن دورى، جعلتني ألمس حجم النجاح الذى يحققه المسلسل بعد كل حلقة.

- فريق العمل اجتمع بأغنية فى شكل ساخر.. وحققت نجاحاً كبيراً من صاحب الفكرة؟

النجوم هي من فعلت ذلك وكسرت حاجز النجومية واحتضنت الشباب بمنتهى الاحترام والذكاء، ونجح المخرج أحمد خالد موسي أن يصل بالتناغم بين النجوم والشباب وتظهر الكواليس بهذا الشكل الرائع وحالة الترابط هذه، وللعلم تلك هي كواليسه فى كل أعماله، ولو رأيت الأغنية ستجد أنه "يراضي كل الناس حتى الفنيين"، وهو أمر يعكس الكثير.

- ظهر التفاهم الكبير بينك وبين الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر.. كيف كانت الكواليس؟

فريدة سيف النصر أمي، وتتعامل بمنتهي الحنان كما الأمهات، وتعطيني مساحات فنية كبيرة بمنتهي الدعم، وفخورة بالعمل مع هذه السيدة العظيمة والفنانة القديرة.

- مشهدك مع الفنان محمد التاجي وجملة "شقاوة المعاشات" هل توقعت أن يكون تريند ويحقق هذا النجاح؟

لم أتوقع هذا النجاح، وأن يصبح المشهد بهذا الكم الهائل من التعليقات ونسب المشاهدات، وبالطبع كنت فى منتهى السعادة بحالة النجاح للمشهد، ودعني أخبرك عن سر، أحمد خالد مخرج العمل لديه حس كوميدي وينجح كثيراً فى صناعة الضحك بشكل كبير.

- هل توقعتم"تريند" المال الحلال لمصطفى أبوسريع؟

مصطفي أبوسريع يستحق كل هذا وأكثر، فهو ممثل رائع وموهوب ومجتهد ومكافح ويملك خفة ظل وكوميديا بدرجة كبيرة، ونجاح المشهد هو جزء من الكثير الذى يستحقه.

- ماذا تقولين للعتاولة؟

شكراً لاختياري فى هذا العمل الرائع، سعدت كثيراً بالعمل مع هذا الفريق، واللوكيشن من أفضل المرات التى عملت لها، ونجوم تستحق كلمة نجوم وعلى قدر كبير من السلام النفسي والانضباط.

- ما الجديد فى الأعمال المستقبلية؟

مسلسل "السرداب" بطولة أحمد حاتم ورانيا يوسف ومحموعة كبيرة من النجوم، وكان من المفترض نزول العمل قبل رمضان ولكن تم التأجيل وسيتم العرض خلال الفترة المقبلة.