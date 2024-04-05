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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ماليزيا: مستعدون لتقديم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
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أعربت الحكومة الماليزية عن استعدادها التام لإرسال بعثتها الإنسانية لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستسمح مؤقتًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر حدودها مع شمالي القطاع.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الجمعة إن المساعدات الإضافية المعنية يمكن تقديمها لأن الحكومة لا تزال لديها مخصصات لذلك.

وأضاف "سنقوم بتقديم المساعدات الإضافية (للفلسطينيين) لأنه لا يزال لدينا مخصصات مالية لها، وهناك مئات الشاحنات (للمساعدات)، ولذلك سنكمل توزيع هذه المساعدات أولًا حتى يكون توزيع (المساعدات الإضافية) أكثر تنظيمًا".

وسبق أن أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستسمح مؤقتًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها مع شمالي القطاع، وفق ما أفاده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الجمعة، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن له.

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