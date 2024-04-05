حزب «المصريين» يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة فعالياته بالبحر الأحمر

عقد هاني عبد السميع، أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بعدد من أعضاء أمانات الحزب بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، وذلك لمناقشة الفاعليات التي يعتزم الحزب تنفيذها خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك إلى جانب الاحتفالية الكبرى الذي يُعد لها الحزب خلال أيام عيد الفطر المبارك وتحمل عنوان «في حُب مصر».

وقال ”عبد السميع“ خلال الاجتماع إن الحزب نفذ خلال الأشهر الأخيرة حزمة من الفاعليات المتنوعة داخل جميع أمانات البحر الأحمر، ما بين صحية وتعليمية واجتماعية ورياضية وثقافية، بهدف تعزيز الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب، وتحالف الأحزاب المصرية، مؤكدًا أن الحزب سيواصل التواجد بالشارع المصري للتعرف على كافة احتياجاته والعمل على تلبيتها.

وأضاف أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر أن شهر رمضان شهد العديد من الأمسيات الرمضانية، والمسابقات الترفيهية والثقافية، والكثير من الاحتفالات مثل احتفال اليوم العالمي للتوحد وعيد الأم، ويجري حاليًا التنسيق لإقامة مزيد من الندوات والاحتفالات وعلى رأسهم احتفالية ليلة القدر، واحتفالية في حُب مصر التي تجدد خلالها أمانات الحزب بالبحر الأحمر العهد مع الرئيس السيسي والشعب المصري على استكمال الدور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يقدمه أعضاء وقيادات الحزب.

وأكد هاني عبد السميع خلال الاجتماع على ضرورة استمرار دور الحزب في خدمة الوطن والمواطنين، والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة في ظل التحديات الموجودة على الساحة الإقليمية والعالمية وفى ظل الإعلام المعادي الموجه ضد الدولة، لافتًا إلى ضرورة الاستماع إلى صوت الشارع المصري وتناول المشكلات التي تواجه المواطنين والمساهمة في وضع الحلول اللازمة لتجاوزها، وذلك بالتوازي مع جهود أعضاء الهيئة العليا للحزب في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات العامة.

جاء ذلك بحضور، جيهان أحمد شوقي، نائب أمين الحزب، أسامه مجدي، أمين عام مساعد وأمين التنظيم، مصطفى العمدة، أمين العضوية، نسمة فتحي، أمين المرأة، المستشار حسام أحمد، المستشار القانوني للأمانة، راوية محمد، أمين لجنة التقييم والمتابعة، أبانوب مجدي، أمين الإعلام، عبير محمد علي، أمين مساعد عضوية وعلي محمد، أمين مساعد لجنة الصحة.

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