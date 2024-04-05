العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يحذر من زلزال جديد في إيران

في أعقاب الهزة الأرضية المدمرة التي ضربت تايوان مؤخرًا، وزلزال نيويورك الذي أثر على جلسة في مجلس الأمن الدولي وأدى إلى إغلاق بعض المطارات، أطلق عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس تحذيرًا جديدًا، هذه المرة من احتمال حدوث زلزال جديد في إيران.

تحذيرات هوجربيتس

ربط هوجربيتس بين اصطفافات فلكية معينة ونشاط زلزالي محتمل في إيران، مُشيرًا إلى أن هذه الاصطفافات قد تُسبب ضغطًا على الصفائح التكتونية في المنطقة، مما قد يؤدي إلى حدوث زلزال قوي.

وصرّح بأن العديد من الهزات الأرضية المعتدلة قد تم تسجيلها في غرب إيران صباح الجمعة، مُضيفًا أن هذا النشاط قد يكون مؤشرًا على هزة أقوى مُحتملة.

,نشر هوجربيتس خريطة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" في الأول من أبريل، تُظهر توقعاته بحدوث هزات أو زلازل في مناطق مختلفة من العالم، وتضمنت إيران ضمن المناطق المُحتملة.

رصد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

,رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 3 زلازل صباح الجمعة في مناطق مختلفة من إيران، تراوحت قوتها بين 4.2 و 4.6 درجة على مقياس ريختر، وتُشير هذه الزلازل إلى وجود نشاط زلزالي في إيران، مما يُعزز من تحذيرات هوجربيتس.

زلزال تايوان المدمر

وضربت تايوان هزة أرضية بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، وعلق هوجربيتس على زلزال تايوان قائلاً: "بعد 3 أيام مما كان متوقعا.. يمكنك مشاهدة التحليل التفصيلي للهندسة المعينة التي سبقت هذا الزلزال الكبير وسبب توقع حدوث زلزال بقوة 7.5 تقريبا".

ويُعدّ زلزال تايوان مثالًا على دقة توقعات هوجربيتس، مما يُعطي مصداقية أكبر لتحذيراته بشأن إيران.

زلزال نيويورك

وتسبب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في تعطيل جلسة في مجلس الأمن الدولي وإغلاق بعض المطارات الدولية في نيويورك.

ويُشير زلزال نيويورك إلى وجود نشاط زلزالي متزايد في جميع أنحاء العالم، مما يُثير مخاوف من حدوث المزيد من الكوارث الطبيعية.

مخاوف متزايدة

وتثير توقعات هوجربيتس وزلزال نيويورك مخاوف من نشاط زلزالي متزايد في العالم، خاصة في المناطق التي تُعتبر مُعرضة للخطر مثل إيران.

وتُطالب العديد من الأصوات بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من مخاطر الزلازل، ونشر الوعي بين المواطنين حول كيفية التعامل مع الهزات الأرضية.