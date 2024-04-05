رئيس مدينة الشهداء : تسوية وتمهيد طريق أبو كلس- ابشادي

اكد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، استمرار أعمال رفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق العامة بنطاق مركز الشهداء.

وتابعت البوم سكرتيرة الوحدة القروية بدنشواي أعمال تسوية وتمهيد طريق أبو كلس- ابشادي؛ لتوسعته وتيسير حركة المرور.

جاء ذلك ضمن إستراتيجية عمل تم وضعها لأعمال النظافة وتسوية وتمهيد الطرق لرفع مستوى أداء المنظومة لتحقيق أعلى معدل من النظافة بجميع القرى سواء داخلها أو بالطرق التي تربطها ببعضها البعض أو تربطها بالمدينة.

كما تواصلت اليوم أعمال ري أشجار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بقرى مركز الشهداء بمتابعة سكرتيري الوحدات القروية، حفاظاً على سلامتها لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية سواء من الناحية الإجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.