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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا: رسوم تصدير القمح ستبلغ 35.2 دولار للطن المتري بدء من 10 أبريل

صادرات القمح
صادرات القمح
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قالت وزارة الزراعة الروسية إن الرسوم الجمركية على صادرات القمح من البلاد ستبلغ 3236.1 روبل (35.2 دولارا) للطن المتري الواحد اعتبارا من 10 أبريل 2024.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الجمعة أن الرسوم الجمركية على تصدير الشعير، ستكون هي الأخرى 667.9 روبل (7.28 دولار)، موضحة أن الرسوم أيضا على الذرة ستبلغ 86 روبلا (0.94 دولار) للطن المتري.

ولفتت "تاس" إلى أنه يتم احتساب معدل رسوم التصدير على القمح على أساس سعر إرشادي قدره 234.1 دولارا للطن المتري، وعلى الشعير بسعر 182.2 دولارا للطن المتري، وعلى الذرة - 173.2 دولارا للطن المتري.

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