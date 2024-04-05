أهالي شمال سيناء يطالبون بإطلاق اسم إسلام عروج علي أحد الميادين بالعريش

نعي محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه في بيان رسمي وفاة أحد رواد العمل الاهلي في شمال سيناء اسلام حمدي عروج كما نعي كل من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واسامه الغندور سكرتير عام المحافظة رحيل عروج .

كما نعي مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء ومتطوعيه أحد قيادات العمل الإنساني بشمال سيناء الراحل إسلام عروج الذي وافته المنيه وحسب بيان الهلال الاحمر وكان الراحل لا يتواني عن اي عمل انساني وخيري خالص التعازي لسيناء عامه ولأهل الفقيد خاصه

وقد خيمت حالة من الحزن الشديد علي أهالي محافظة شمال سيناء لرحيل اسلام عروج رائد العمل الاهلي والانساني بمحافظة شمال سيناء لما له من باع كبير في تقديم الخدمات الانسانية علي كافة المستويات وطالب أهالي المحافظة من اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء أطلاق أسم الراحل علي المدرسة التي كان يعمل بها او اطلاق اسم الراحل اسلام عروج علي احد الميادين الرئيسية او الشوارع الرئيسية بالمحافظة كمطلب جماهيري بالمحافظة نظرا لقيمة وقامة الراحل عروج الذي لعب دورا أنسانيا وأجتماعيا كبيرا في العمل الاهلي والانساني بالمحافظة كما ترك أرثا كبيرال في المجال الانساني خاصة وانه كان له مقرأة تحفيظ قرءات كرين للاطفال علي اطراف مدينة العريش وشكل رحيل عروج صدمة كبيرة لكافة الاوساط بمحافظة شمال سيناء .

وكان الفقيد يترأس عدة حملات أنسانية منها كان رئيسا لحملة لن ننساكم لرعاية اسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الارهابية وكان مؤسس ومنسق العمل الميداني لمبادرة أهالينا في سيناء لرعاية المحتاجين كما ترأس مبادرة ورعاية مصابي كورونا وغيرها من المبادرات الانسانية وشكل رحيله صدمة وخسارة فادحة داخل المجتمع السيناوي ويناشد الاهالي أطلاق اسم الراحل علي احد الميادين او الشوارع الرئيسية بالعريش كونه كان قدوة كبيرة في مجال العمل الانساني والاهلي بسيناء .