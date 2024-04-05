اقرأ غدًا في «البوابة».. للمرة الأولى.. مجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 6 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

للمرة الأولى.. مجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الصهاينة يسمحون بإيصال مساعدات مؤقتة إلى شمال قطاع غزة

بايدن يلمح بتغيير سياسة الدعم العسكرى فى اتصال متوتر مع نتنياهو.. وبرلين: تل أبيب لم تعد لديها أعذار

انهيار الاقتصاد الفلسطينى.. 18.5مليار دولار خسائر البنية التحتية فى القطاع بسبب العدوان

غليان فى المنطقة.. جيش الاحتلال يعزز دفاعاته وسط ترقب لرد إيران بعد الهجوم على قنصليتها بدمشق

نتنياهو: نعمل ضد طهران ووكلائها دفاعيا وهجوميا.. وسنؤذى من يؤذيننا

كوريا الجنوبية تعلن إطلاق عبر قمر تجسس عسكرى ثان الولايات المتحدة

نيوزيلندا تقترب من توقيع معاهدة تعاون جديدة مع حلف الناتو

خيمة «البوابة»

يسرا اللوزى: لم أعرف نهاية «صلة رحم» قبل التصوير

مصطفى بيومى يكتب: سعيد خليل.. المعروف المجهول والمشهور المنسى

صلاح جاهين.. أول من أسس مدرسة الكاريكاتير السياسى والاجتماعى

كعا سجدا.. الأطفال يملأون صحن الجامع الأزهر وباحاته فى العشر الأواخر من رمضان