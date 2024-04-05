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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

المصريين الأحرار من جامعة شيآن الصينية : التعليم عنصر أساسي لنهضة الدول

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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في إطار مشاركة ممثلي حزب المصريين الأحرار في الدورة التطبيقية للغة الصينية التي تنظمها جامعة بكين، زار وفد من الحزب برئاسة حازم هلال، عضو المكتب السياسي ورئيس الوفد المشارك، جامعة شيآن التكنولوجية الصينية.

ألقى هلال كلمة رئيسية، ركز فيها على أهمية التعليم كأداة أساسية لنهضة الدول، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والصين والتي وصلت حد الشراكة الاستراتيجية لأكثر من عشر سنوات بين مصر والصين.

وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار بقيادة النائب الدكتور عصام خليل لديه إيماناً راسخا بأهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان، الذي بدوره يُشكل قاعدة لبناء الدولة المتقدمة.

وأوضح هلال أن الحزب لدية لجان نوعية متخصصة منها لجنة التعليم والبحث العلمي ومن حسن الطالع ان يشارك معنا الزيارة الدكتور صموئيل عصام وكيل أول اللجنة، التي تعمل بحث سبل التعاون وفتح مجالات الشراكة لتحقيق الأهداف المذكورة في خطة الجمهورية الجديدة، والتي تهدف إلى النهوض بالتعليم المصري وتطويره.

ودعا إلى تفعيل دور جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى أفضل شراكة ممكنة بين مصر والصين، تحقيقًا للرخاء والنمو والتطور المنشود، مستفيدين من تاريخ وحضارة الدولتين العريقتين.

وتطرق ممثل حزب المصريين الأحرار إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التعليم خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى إدراج 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية لعام 2024، وارتفاع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة إلى 47.

وأكد حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم العالي، من خلال استحداث برامج جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وافتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

وأشار هلال إلى طرح مجموعة من برامج التعاون مع الدول الأجنبية للاستفادة من التجارب الدولية، مع الصين وإسبانيا واليابان وألمانيا وفرنسا.

وأختم كلمته بالتعبير عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذه الدورة التدريبية، ووزارة التجارة، وأصدقائنا في الحزب الشيوعي الصيني.

يشار الى أن جامعة شيآن التكنولوجية الصينية هي واحدة من أقدم وأعرق الجامعات في الصين، وتتمتع بسمعة عالمية في مجال التعليم والتكنولوجيا.

جاءت زيارة وفد حزب المصريين الأحرار للجامعة في إطار حرص الحزب على تعزيز العلاقات بين مصر والصين في مختلف المجالات، خاصةً في مجال التعليم، إيمانًا من الحزب بأهمية التعاون الدولي لتحقيق التقدم والازدهار؛ وواحدة من خطوات تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال التعليم، وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

كانت قد بدأت رحلة الوفد المصري 27 مارس الماضى وتستمر حتى 10 أبريل الحالي، ويضم وفد الحزب كلا من: حازم هلال عضو المكتب السياسي رئيسًا للوفد، شيرين عبدالعظيم مساعد أمين المرأة المركزية، سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان، الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم، أيمن عبدالحميد القيادي بالحزب.

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