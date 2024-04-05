ads
الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

احتفاءً بـ«ليلة القدر» .. وكيل الأزهر يصطف للصلاة مع الوافدين في صحن الجامع الشريف (صور)

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، على أداء صلاة المغرب اليوم، وسط الطلاب الوافدين، في صحن الجامع الأزهر، حيث كان يتابع توزيع وجبات الإفطار عليهم، بجانب الإشراف على تنظيم دخول المصلين للجامع، وسط حالة الزحام الكبيرة التي تشهدها الأروقة، منذ بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

من جانبها، رفعت الإدارة العامة للجامع الأزهر، درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان⁩ المبارك، واستعدادًا لـ«ليلة السابع والعشرين»، بإشراف مباشر من وكيل الأزهر، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، حيث شهدت أروقة الجامع وساحاته جهود مكثفة للنظافة والتطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار والسحور.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد وجه بزيادة عدد الوجبات الموزعة في الجامع، إلى ألف وجبة إفطار يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتصبح 6000 وجبة يوميا، وزيادة وجبات السحور لتصبح 4000 وجبة، للتوسعة على الطلاب الوافدين والمصريين.

8866f154-47b1-4ed6-9f79-b89bb68c0000
8866f154-47b1-4ed6-9f79-b89bb68c0000
9d4ae6a9-f44b-4e03-8c3b-2a99c93f067e
9d4ae6a9-f44b-4e03-8c3b-2a99c93f067e
dd598fe5-c02b-4b7f-93a0-aad1c9f535ea
dd598fe5-c02b-4b7f-93a0-aad1c9f535ea
4234af88-7572-4332-8b03-61ea9ae32840
4234af88-7572-4332-8b03-61ea9ae32840
08b17cab-cb7b-43bc-9766-8cc54c32ec35
08b17cab-cb7b-43bc-9766-8cc54c32ec35
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الطلاب الوافدين صحن الجامع الأزهر