البيت الأبيض يحث إسرائيل على "تحقيق التزاماتها وتنفيذها بسرعة"

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم /الجمعة/، إن واشنطن لا تعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة "ورلد سنترال كيتشن".

وأضاف كيربي - في تصريح أوردته قناة "الحرة" " الأمريكية - أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس جو بايدن، في اتصال هاتفي أمس، على النتائج العامة للتحقيق الإسرائيلي في الواقعة.

وأشار إلى أن البيت الأبيض يأمل في عقد اجتماع بخصوص عمليات رفح خلال أسبوع أو اثنين، "لكن الموعد قد يتأخر".. وقال إن "من المهم أن تحقق إسرائيل التزاماتها بالكامل وتنفذها بسرعة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد بجعل الدعم المقدم للهجوم الإسرائيلي على غزة مرهونا بخطوات ملموسة تتخذها إسرائيل لضمان سلامة موظفي الإغاثة والمدنيين، ساعيا للمرة الأولى لاستغلال المساعدات الأمريكية في التأثير على النهج العسكري الإسرائيلي.