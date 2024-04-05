كييف: الجيش الروسى نفذ 30 ألف غارة على الأراضي الأوكرانية

أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني، أوليكسي سيرهييف، اليوم الجمعة أن الجيش الروسى نفذ 30 ألف غارة على الأراضي الأوكرانية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

أوضح المسؤول الأوكراني خلال اجتماع مع ممثلي الاتحاد الاجتماعي المسيحي في برلمان ولاية بافاريا أن عام 2023 بأكمله، بلغ عدد الضربات حوالي 66 ألف غارة، وفقًا لما ذكره موقع "كييف إندبندنت".

أوضح سيرهييف أن عدد الضربات ارتفع خلال شهري فبراير ومارس، مضيفا أن القوات الروسية يبدو أنها تعتمد بشكل أساسي على القنابل الجوية الموجهة والطائرات بدون طيار.

وتابع سيرهييف: "يستهدف الروس البنية التحتية المدنية والحيوية، ومنذ بداية النزاع، تضررت 217 ألف منشأة".