كاميرون: نراجع نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن قتل عمال "المطبخ العالمي"

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون،اليوم الجمعة أنه يقوم بمراجعة النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي حول قتل عمال المطبخ المركزي العالمي بدقة.

وشدد كاميرون عبر “اكس ”على ضرورة نشر تلك النتائج بالكامل ومتابعتها بمراجعة مستقلة تامة، بهدف ضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة.

وأكد أهمية استخلاص الدروس من النتائج الأولية التي توصل إليها التحقيق الإسرائيلي، مشدداً على أهمية التعلم منها.

واشار كاميرون الى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في آليات تجنب التصادم لضمان سلامة عمال الإغاثة.

وختم بالتأكيد على أن وفاة هؤلاء الأبطال الشجعان تمثل مأساة، ويجب أن لا تتكرر هذه الحوادث مرة أخرى بأي حال من الأحوال، وفق تعبيره.







