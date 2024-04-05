سمية الخشاب لـ البوابة نيوز: دوري في "بـ 100 راجل" محدش قدمه قبل كده

أعربت النجمة سمية الخشاب عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل بـ 100 راجل التي تخوض به السباق الرمضاني الحالي.

وقالت الخشاب في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: الحمدلله تلقيت ردود أفعال أسعدتني للغاية وأضافت : أنا لم يكن في حساباتي تقديم عمل لرمضان لأن من الصعب في تلك الفترة أن أجد عملاً جيداً وأنجذب له بسهولة وعندما عرض علي مسلسل بـ 100 راجل وجدت أن الورق مختلف تماماً عن أي عمل عرض علي من قبل.

وأكدت الخشاب أن الدور ليس مقتصرا علي المرأة الشعبية ولكنه يلقي الضوء علي المرأة المصرية المكافحة التي تحاول وتعمل وتقف بـ 100 راجل أمام كل التحديات وتكون سند وضهر لعائلتها.

وتابعت : أيضاً دوري الذي أجسده وهو "سائقة المكروباص" لم يقدم من قبل عبر أي أعمال درامية.