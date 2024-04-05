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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب نيويورك ونيوجيرسي

هزة ارضية
هزة ارضية
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ضربت هزة ارضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر جميع أنحاء مدينة نيويورك والضواحي المحيطة بها وولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة. 

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول - في تغريدة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة -: "يقوم فريقي بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد تكون حدثت، وسنقوم بإعلام الجمهور على مدار اليوم".

وكان مركز الزلزال بالقرب من محطة وايتهاوس بولاية نيوجيرسي، على بعد 40 ميلًا غرب مدينة نيويورك، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وكان التأثير محسوسًا في جميع أنحاء منطقة Tri-State. ووردت أنباء عن اهتزاز المباني من نيوجيرسي إلى لونغ آيلاند.
 

الولايات المتحدة نيوجيرسي هزة أرضية