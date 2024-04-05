سمية الخشاب لـ"البوابة نيوز": رامز جلال اتعمد يأذيني ومكلفش خاطره يجيلي المستشفي

كشفت النجمة سمية الخشاب عن حقيقة تواصل الفنان "رامز جلال" معها بعد أصابتها ودخولها المستشفي وقالت الخشاب في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : وأن هناك بلبنان تواصلت مع فريق عمل البرنامج الساعة 8 صباحاً و بإنني "تعبانه جدا" والأمر يستلزم ضرورة نقلي إلي المستشفي لأن لست متواجدة في بلدي فكانت أجابتهم علي كلها بها اللامبالاة.

وأشارت إلى إنهم تحججون أن ليس هناك أحد فكانت كافة ردودهم منافية للواقع وبها عدم انسانية وعدم مسئولية وعندما ذهبت للمستشفي تفاجئت أن لست أنا الأولي في دخولي تلك المستشفي بل كان هناك ثلاث فنانات قبلي

وأكدت من وقتذاك حتي الأن رامز لم يتصل بي ولا ذهب إلي المستشفي كي يطمئن علي وتعجبت كثيراً فنحن نتعامل مع البشر وحتي لم يكلف رامز خاطره ويتصل بي عبر الهاتف ويطمئن ويهتم بالضيوف الذي يتم أستضافتهم في برنامجة ولافته بصراحة شديدة لم أر في حياتي بشر يتعامل بهذه الطريقة وأنا في الحقيقة أشعر بصدمة شديدة بسبب رامز ومن بعد هذا البرنامج أخذت قرار بعدم الثقة في أحد لأن لديه عدم احترام لأدمية البشر وتعمد الأذية.