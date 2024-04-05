أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال ال 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ : ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط عدد (2014) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (47) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (10) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الأخبار
الداخلية تضبط 10 قضايا هجرة غير شرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال ال 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال ال 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-