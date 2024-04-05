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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الداخلية تضبط 10 قضايا هجرة غير شرعية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال ال 24 ساعة الماضية  عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ : ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط عدد (2014) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (47) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (10) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

مكافحة جرائم الهجرة خلال 24 ساعة بوزارة الداخلية