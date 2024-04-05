تامر عبد المنعم يكشف أسرارا في حياة الزعيم عادل إمام

أكد الفنان تامر عبد المنعم على أن الزعيم عادل إمام لم يعتزل الفن، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معلومة على ذلك، ولكنه متأكد نتيجة معرفته الشخصية بالزعيم.

أشار تامر عبد المنعم في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تربى وكبر مع الزعيم عادل إمام، قائلاً: «أنا اتربيت وكبرت مع الزعيم، وعادل إمام لا يتدخل في حياة أحد، ولا يتكلم على أحد، عادل إمام دائمًا يقول خليك سعيد ومبسوط وحب الناس وحب الخير للناس، اعرف الناجح واتباهى بيه، حب مصر».

أضاف تامر عبد المنعم قائلاً: «عادل إمام بيحب البنك الوطني المصري، لما بيسافر بيستخدم الطيران المصري، ولما كان مسافر لندن قالهم هسافر على الطيران المصري»، مؤكدًا على أن الزعيم عادل إمام معتز بهويته المصرية، ولديه هيبة وحضور الرؤساء.

كشف تامر عبد المنعم، أن الزعيم عادل إمام مازل يقرأ الجرائد يوميًا ويحل الكلمات المتقاطعة إلى الآن، قائلاً: «لازم كل يوم بليل يجيب الجرائد ويقرأ كل الجرائد ويحل الكلمات المتقاطعة، وهو الحمد لله بخير وصحته زي الفل».