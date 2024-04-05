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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الترتيبات الإعلامية لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر
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يُعقد مساء غد السبت، بقاعة مؤتمرات استاد القاهرة الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق الزمالك بعد غد الأحد  على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً، بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم السبت ٦ ابريل على النحو التالي:

٨.١٥ م مؤتمر الزمالك باستاد القاهرة

٨.٤٥ م تدريب الزمالك على ستاد القاهرة "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

٩.٣٠ م مؤتمر مودرن فيوتشر باستاد القاهرة

١٠ م تدريب مودرن فيوتشر على استاد القاهرة "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

ربع نهائي كأس الكونفدرالية فيوتشر فيوتشر بالكونفدرالية الزمالك