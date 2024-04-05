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الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"رامز جاب من الآخر".. محمد عبد المنعم ومحمود الونش ضحايا حلقة الليلة

محمود الونش ومحمد
محمود الونش ومحمد عبدالمنعم ضحايا برنامج رامز جلال
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يقع كل من اللاعبين محمد عبد المنعم ومحمود الونش ضحايا حلقة رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر"، المقرر إذاعته عقب أذان المغرب مباشرة على قناة Mbc مصر.

تقوم فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر" على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري يحمل اسم "رامز ورلد"، ثم يتفاجأ الثنائي في المقلب ويتفاجأ أنهم في برنامج يحمل اسم "رامز جاب من الآخر".

 ويمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهة، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

وظهر عدد من النجوم في برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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