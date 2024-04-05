بلينكن يشدد على ضرورة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مأساة "المطبخ المركزي العالمي"

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن القتل المروع لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة قبل بضعة أيام.

وقال بلينكن - في تصريح صحفي خلال زيارته بروكسل، حسب بيان للخارجية الأمريكية اليوم، الجمعة، "لقد تلقينا تقرير إسرائيل عن القتل المروع لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة قبل بضعة أيام، ونراجعه بعناية شديدة. وسنناقش استنتاجاته مع المسؤولين الإسرائيليين ومع المنظمات الإنسانية في الأيام المقبلة".

وأكد بلينكن أهمية أن تتخذ إسرائيل خطوات لمحاسبة المسؤولين، مشددا على أهمية التأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدمًا لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة مجددا.

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد - للرئيس الأمريكي جو بايدن - أن إسرائيل ستجري المزيد من التغييرات على إجراءاتها للتأكد من حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة. لذلك، سننظر بعناية شديدة في ماهية تلك الخطوات، وكيف يمكن تحقيق تفادي التضارب والتنسيق على نحو أفضل، لحماية عمال الإغاثة".

وتابع: "بينما تواصل إسرائيل تنفيذ أي هجمات عسكرية ضد حماس، يتعين عليها أن تعطي الأولوية لحماية المدنيين.. يجب أن تكون سلامة المدنيين أولوية، ويجب تصميم الهجمات العسكرية حول حمايتهم، وليس العكس".

واختتم التصريحات بالقول: "لذلك سننظر في كل ذلك خلال الأيام المقبلة وتقييم التقرير الخاص بحادثة المطبخ المركزي العالمي بشكل كامل، ليس فقط إلى معرفة ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها ولكن أيضًا النتائج التي ستتبعها".