مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث التطورات في غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسته حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسط تصاعد التوتر والقلق الدولي بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، مع نقص حاد في الغذاء والماء والكهرباء والأدوية.

دعت العديد من الدول الأعضاء إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.

فيما طالبت العديد من الدول بفتح المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.