مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثالثة

كشف مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي تقام ضمن دورته الثالثة، والتي من المنتظر أن تنطلق في الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024، في سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا.

تضم اللجنة كل من المنتج طارق الجنايني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TVision Media Productions، كريم زريق، مؤسس ورئيس شركة Cedar Tree Productions، والممثل جهاد عبده، والمنتج والمخرج جورجي جوجو شمشوم، المدير التنفيذي ومدير البرامج لمهرجان الفيلم الآسيوس العالمي.

فيما تترأس لجنة التحكيم ساندرين فوشر كاسيدي، المديرة الأولى لمهرجانات تنمية المواهب بكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

من جانبه، علق مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، قائلا إن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتألف من أسماء لها ثقلها في مجال صناعة السينما ولهم العديد من الإسهامات الهامة، ولديهم من الخبرة الواسعة ما يمكنهم من أن يشاهدوا الأفلام المشاركة ويختاروا الفائز منها بقدر كبير من الاحترافية والنزاهة.

يشار إلى أن المهرجان كان قد أعلن مؤخرا، تكريم الفنانة إلهام شاهين، بجائزة عزيزة أمير، خلال الدورة الثالثة، كما أشار إلى أنه سيتم عرض فيلمها "خلطة فوزية" على هامش الفعاليات، وسيعقبه لقاء لها مع الجمهور.

جائزة الرائدة المصرية بمجال السينما عزيزة أمير، تمنح سنويا من المهرجان لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.