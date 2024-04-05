قصور الثقافة تقدم "الطاحونة الحمراء" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، أولى ليالي العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة، ويستمر حتى الاثنين المقبل 8 أبريل.

تدور الأحداث حول الحياة التي يتم تشبيهها بالطاحونة التي ندور بين حجريها، وبينهما سنظل طوال الحياة، حيث يقدم رؤية تؤكد أن الحب والمشاعر لا مكان لهما ولا اعتراف بهما داخل هذا العالم المزدحم بالقسوة من أجل الحصول على المال والتملك للآخرين، كما يتناول مظاهر التهشم والتحطم بين رحى الطاحونة وقانونها الذي لا يرحم أحدا، ويدهس ويطبق على الجميع.

العرض قصة باز لورمان، إعداد مسرحي أحمد حسن البنا، إخراج حسام التوني، دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد تأليف موسيقي وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، تصميم الاستعراضات محمد بحيرى، كيريوجراف محمد بحيرى، مخرج منفذ أسامة جميل، مساعد مخرج أبانوب سعيد، هندسة صوتية عمر زيكو، مكياج رامي جمال.

يشارك في البطولة محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو علي، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روجيه مايكل، قطب محمد.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية، ويعرض يوميا بالمجان في التاسعة مساء.

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