زينب العبد لـ"البوابة نيوز": فريدة سيف النصر أمي وفخورة بالعمل معها

أعربت الفنانة زينب العبد عن سعادتها بالعمل مع فريق مسلسل العتاولة، وقالت: "إن الفنانة القديرة فريدة سيف النصر تعد بمثابة أمي ، وتتعامل بمنتهي الحنان كما الأمهات، وتعطيني مساحات فنية كبيرة بمنتهي الدعم، وفخورة بالعمل مع هذه السيدة العظيمة والفنانة القديرة وكم الاستفادة التي حققتها من الوقوف أمامها."

وأضافت الفنانة زينب العبد فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن الشخصية التى تجسدها تحمل الكثير من التناقض بين الشر والكوميديا والطيبة فى بعض الأحيان، ومن قام بترشيحها للدور هو مخرج العمل أحمد خالد موسي، وهو ليس التعاون الأول بينهما، مؤكدة “أنا أحترم هذا الرجل كثيراً فهو يملك أدواته كمخرج ويتعاون مع فريق العمل لإخراج أفضل حالة فنية من كل فرد فى اللوكيشن”.

وكشفت الفنانة زينب العبد:" التحضيرات للشخصية بدأت بقراءة الورق جيداً وبالتفصيل، "وأحببت الشخصية كثيراً وهناك العديد من الشخصيات التي تمثل الشر تكون "دمها خفيف"، وهذا ما جذبني لها بسبب التناقضات بين جانب الطيبة والشر والدم الخفيف، وذلك بسبب تربية خالتها وهي تنتمي لهذه السيدة بمنتهي الولاء، وهذا يظهر فى الأحداث ومدى تأثير خالتها عليها".

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، فريدة سيف النصر، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، نهي عابدين، زينب العبد، محمد التاجي، والإخراج أحمد خالد موسى.