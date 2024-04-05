محافظ الجيزة: الدفع بـــ 13 ألفا و400 أسطوانة بوتاجاز إضافية لتلبية احتياجات المواطنين



كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالمتابعه اليومية لمنظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز والتأكد من توافر الكميات التي تلبي احتياجات المواطنين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما شدد المحافظ على مراقبة انتظام العمل بمستودعات البوتاجاز والتأكد من وصول الدعم لمستحقية والتعامل الحازم حيال اي مخالفات يتم ضبطها لضمان سريان منظومة العمل.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير مديرية التموين والخاص بتوزيع اسطوانات البوتاجاز الإضافية بعدد من المراكز لتلبية احتياجات المواطنين حيث تم الدفع بحوالي ١٣ الف و٤٠٠ اسطوانات بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشاة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس وكرداسة والعياط ومدينة اكتوبر بإجمالي حوالي ٢٠ نقلة بسيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز وذلك لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن.

كما شملت الجهود تخصيص ١٦٠٠ اسطوانه بوتاجاز لتوزيعها علي البؤر الساخنة في حال الاحتياج اليها موزعه علي عدد ٨ سيارات حمولة ٢٠٠ اسطوانة.

كما تابع المحافظ جهود التعامل مع مخالفات المستودعات حيث تم تحرير محضر جنح تصرف في ٤٠٠ اسطوانة بوتاجاز لمستودعات بوتاجاز .

ووجه المحافظ مديرية التموين بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارات التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمراكز والمدن والتأكد من وجود المخزون الكافي للتسهيل علي المواطنين.