وحدة حياة كريمة بأسوان تتفقد 23 مشروعا بقرية سلوا بحرى بكوم أمبو



أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إستمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد عدد 23 مشروع بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو لخدمة 48 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من 15 مشروع بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ووحدات الإطفاء والإسعاف وطب الأسرة وأيضًا محطة القطار، بجانب مشروع إنشاء عدد 17 من العمارات السكنية " سكن كريم " بإجمالى 136 وحدة ملحقة بحظيرة للمواشى والطيور، بالإضافة إلى مشروعات تطوير عدد 7 مدارس و2 مركز شباب، وتبطين عدد 2 من الترع، فضلًا عن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب.

وقد أكد السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولًا بأول، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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