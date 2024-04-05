اليوم.. لجنة الحوار والعلاقات الدولية والمسكونية بمجمع الدلتا الإنجيلي تنظم لقاء بعنوان “معا”

تنظم لجنة الحوار والعلاقات الدولية والمسكونية، بمجمع الدلتا الإنجيلي، لقاء بعنوان “معا” ينتهي بإفطار محبة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الكنيسة الإنجيلية بالبيطاش.

ومن المقرر ان يشارك الحضور الدكتور القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، القس يسري عيسي رئيس لجنة الحوار بمجمع الدلتا الإنجيلي وامين عام مجلس الحوار، قيادات مجمع الدلتا الإنجيلي.

كما يشارك عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية، ورجال الفكر والفن والثقافة والإعلام.