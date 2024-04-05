"الصناعات الغذائية": حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرة العطاء وبناء الوطن

تقدم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية بالأصالة عن نفسة وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة استكمالاً لمسيرة العطاء وبناء الوطن، مؤكداً دعم الغرفة الكامل للقيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار للبلاد.

وأشار الجزايرلي، إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن العديد من الرسائل الهامة التي أكدت علي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية برغم التغيرات الاقتصادية العالمية استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوي تغطية السوق المحلي والتصدير ،وأن القطاع سيستمر في العمل لتحقيق مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة.

ودعا رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلي استمرار اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وإزالة العوائق التشريعية وضرورة تطبيق النظم العالمية في مجال تتبع الإنتاج الزراعي لاتاحة منتجات زراعية آمنة.

وأكد الجزايرلي استعداد قطاع الصناعات الغذائية علي تقديم كافة سبل الدعم والمساندة في المرحلة الجديدة للدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية.