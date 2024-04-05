"تعليم لغة الإشارة" ورشة تدريبية لطلاب ذوى الإعاقة والمتطوعين بجامعة عين شمس

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس (مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة بالجامعة) بالتعاون مع وحدة التضامن الإجتماعى بالجامعة ورش تدريبية "لتعليم لغة الإشارة" وهى وسيلة التواصل التي يستخدمها ذوي الإعاقات (الأصم و ضعاف السمع) من طلاب الجامعة والمتطوعين بالوحدة.

وذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، رنا الهلالى مدير مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة وأستاذ بكلية الطب ومنسق البروتوكول لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وتحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع شئون التعليم والطلاب.

وتهدف الورش إلى نشر ثقافة الدمج بين الطلاب ذوى الإعاقة والأسوياء بالجامعة ورؤية مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة لتهيأة مجتمع جامعى بلا حواجز من خلال توفير عدد من المترجمين بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لترجمة عدد كبير من الندوات والفاعليات والورش لتساعدهم وتؤهلهم للإندماج فى مجتمع جامعى بلا حواجز أو عقبات تواجههم بالإضافة لتدريب عدد كبير من الإداريين والموظفين بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والاندماج مع الطلاب ذوى الإعاقات السمعية.

وجاء ذلك بحضور مصطفى الشاهد نائب مدير المركز وآية ونيس مسؤل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، عبد الرحمن فوزى مسؤول التوعية بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس و نرمين كاميل مترجمة لغة الإشارة والقائم على التدريب.

وتناولت الورشة تعلم الحروف الأبجدية والارقام من ١ حتي مليون وأيضاً أيام الإسبوع و تعلم أساليب التحية والتمييز بين الالوان و تطبيق عملي للحوار وكيفية السؤال والرد.

كما شارك بحضور الورشة مجموعة من المتطوعين الفعالين بالوحدة. وطلاب من مختلف الكليات وعلى هامش الورشة يتم فتح حوار مع الطلبة للرد على استفساراتهم عن التطوع .

ويذكر أن الورش التدريبية مستمرة لمدة ٨ أسابيع بواقع محاضرة يوم الخميس من كل أسبوع الساعة ١٠ ونص بقاعة الجمهورية بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية دعماً للطلاب.