طوارئ في الإسكندرية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك

شهد محافظة الإسكندرية، حالة من الطوارئ فى كافة قطاعاتها وأجهزتها من أجل استقبال عيد الفطر المبارك.

ومن بين الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، هي استعداد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حيث صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال فعاليات عيد الفطر المبارك.

ووجه وكيل الوزارة جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

وأعتمدت خطة استقبال عيد الفطر المبارك على عدة محاور أهمها تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التموينى بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا.

وشملت الخطة بأن المديرية قامت بتوجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

وشدد على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية

وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

كما تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة والمعلن عنها.

وعن الأسواق العامة والسلاسل التجارية، شملت خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية تسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد اى نقص في اى سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

