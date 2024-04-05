اتحاد الشرطة يستضيف نهائيات كأس سيدات الطائرة.. والرجال فى العاصمة الإدارية

أعلن حسن عابد المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة عن إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات لموسم 2023 / 2024 على صالة إتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13،حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس والأهلى مع وادى دجلة.

بينما يقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27، 28 أبريل الجارى.

وتأهل لنصف النهائى فرقا الأهلى والزمالك

وبتروجت وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن يقام غدا السبت لقاء فاصل لتحديد بطل دورى سيدات الكرة الطائرة بين الأهلى والزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى على صعيد الرجال فى الحادية عشر مساء اليوم فى ثان جولات نهائى بلاى أوف النهائى.

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.