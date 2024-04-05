سائق توك توك يقتل مواطنا بمنطقة المعصرة

أقدم سائق توك توك على قتل مواطن بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة المعصرة .

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.