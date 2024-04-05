أمن القاهرة يداهم مصنع "استروكس" بمدينة نصر

داهمت أجهزة الأمن بالقاهرة شقة تستخدم كمسنع لتصنيع الأستروكس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذاً من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع) واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس بإستخدام الأدوات المشار إليها والإتجار بها وحيازته للسلاح النارى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.