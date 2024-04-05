ads
الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يداهم مصنع "استروكس" بمدينة نصر

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

داهمت أجهزة الأمن بالقاهرة شقة تستخدم كمسنع لتصنيع الأستروكس  بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذاً من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع) واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس بإستخدام الأدوات المشار إليها والإتجار بها وحيازته للسلاح النارى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة الاستروكس الإستروكس المخدر