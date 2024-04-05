القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بالأميرية والموسكى

ألقت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بالأميرية والموسكي.

وتعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة ( ٧ مخدع كرسى ألومنيوم - ٢ كمبروسر تكييف - ٢٥ كارت تحكم - كمبيوتر سيارة) من داخل مخزن قطع غيار سيارات نقل ثقيل كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهم مقص حديدى.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

كما تم ضبط (مالك فاترينة صيانة هواتف) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، واعترف بارتكاب (6) وقائع سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.