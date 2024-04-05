قتيل ومصابان فى مشاجرة بالمطرية

لقي فرد أمن إداري مصرعه وأصيب عامل وطالب فى مشاجرة بمنطقة المطرية .



وتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من احد المستشفيات بإستقبالها فرد أمن إدارى توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة إثر إدعاء مشاجرة.



وبالإنتقال وبسؤال (شقيقه) إتهم كلٍ من (عامل ، طالب "مصابان بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم واعترفا بإرتكابهما الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.