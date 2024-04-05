اليوم.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بدءآ من الطريق الدائري وحتي كوبري عز

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدءآ من الطريق الدائري وحتي كوبري عز لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الاعمال تأتي أستكمالآ للمرحلة الأولي وتهدف إلي تحسين الصورة الذهنية والبصرية لذلك المحور المروري الهام في إطارٍ خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي تشهدها المنطقة الأثرية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير وتحسين جودة الحياة بمختلف الأبعاد التنموية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم وضع رؤية حضارية متكاملة روعي بها كافة الأحتياجات المطلوبة التي تتماشي مع الطابع الأثرية للمنطقة وتحويلها إلي ممشي سياحي ومتنزهات حضارية من خلال رفع كفاءة الجزيرة الوسطي ودعمها بمواقع تجارية وانشاء ساحات انتظار للطريق ودورات مياه واماكن للجلوس وكيدز اريا والمسطحات الخضراء اللازمة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين المقيمين بالقرب من المنطقة كمتنفس لهم إلي جانب جذب الأفواج والحافلات السياحية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وأطلع محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية للمشروع مؤكدًا علي الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للمشروع لعودة الشكل الحضاري للمنطقة مع مراعاة الاستغلال الأمثل للمساحات وضبط مناسيب ارتفاعات الارصفة لتحقيق عوامل الأستدامة.

لافتآ أن المحافظة لاتدخر جهدآ في توفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد طبقآ للرؤية الحضارية المتفق عليها.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة مراجعة خطوط التنظيم للاستفادة منها في توسعة الطريق مع رفع مخلفات الرتش الموجودة اول بأول إلي جانب الأنتهاء من توصيل المرافق " كهرباء، مياه، صرف صحي " مؤكدًا علي المرور الدوري علي مواقع للعمل بالطريق للتأكد من الالتزام بالأعمال المحددة.



جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمد نور السكرتير العام المساعدواللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة للنظافة والتجميل بالجيزة.