القهوة منزوعة الكافيين.. هل تسبب السرطان؟

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول القهوة بدون كافيين معتقدين أنها خيار آمن، إلا أن بعض جماعات الدفاع عن الصحة تقدمت بطلب لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بحظر المادة الكيميائية الرئيسية المستخدمة في عملية إزالة الكافيين بسبب مخاوف من السرطان.

السر في الكلوريد الميثيلين

ووفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنية، فإن المادة الكيميائية الرئيسية المستخدمة هي الكلوريد الميثيلين، وهو سائل عديم اللون يُستخدم في عمليات صناعية معينة، بما في ذلك إزالة الطلاء، وتصنيع الأدوية، وإنتاج مزيل الطلاء، وتنظيف وتطهير المعادن.

يُعتبر الكلوريد الميثيلين مسببًا للسرطان، وتم تصنيفه كذلك من قبل البرنامج الوطني للسموم الوطني في معاهد الصحة الوطنية ووكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية.

وأرسلت مجموعة من خمسة جماعات وأفراد تمثل مجموعات الدفاع عن الصحة في نوفمبر طلبين للإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية للنظر في هذا الأمر. وتم قبول الطلبين وإدراجهما في سجل الإدارة للنظر فيها في 21 ديسمبر.

تأثيرات أخرى شديدة الخطورة

تُظهر الدراسات أن المادة الكيميائية المذكورة قد تسبب تأثيرات سامة أخرى، مثل سمية الكبد وتأثيرات عصبية في حالات التعرض العالي، أو الابتلاع، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أدت سمية المادة إلى حظر بيعها كمزيل للطلاء في عام 2019؛ في عام 2023، اقترحت الوكالة حظر بيعها لاستخدامات المستهلك والصناعية والتجارية الأخرى. ولكن تظل استخدامات الغذاء التي ينظمها إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تحت القانون الفيدرالي للأغذية والعقاقير.

تُجادل مجموعة دفاع البيئة والمتقدمين معها أنه من خلال السماح بوجود الكلوريد الميثيلين في الطعام، "كانت إدارة الأغذية والدواء قد تجاهلت" تعديلًا يعود إلى 66 عامًا في القانون الفيدرالي يُسمى بند ديلاني، والذي يتطلب من إدارة الأغذية والأدوية حظر إضافات الطعام التي تثبت أنها تسبب أو تحفز السرطان عند استهلاكها من قبل البشر أو الحيوانات.

تقول الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية إنه بينما قد يشارك الكلوريد الميثيلين بشكل غير مباشر في تجهيز الطعام، مثل في إزالة الكافيين من حبوب البن، تم وضع حدود للبقايا لتقليل التعرض. وقالت المتحدثة باسم الإدارة: "لم يُسمح ببيع أي منتج غذائي يحتوي على بقايا من الكلوريد الميثيلين فوق الحدود المحددة.

لكن قالت ماريا دوا، مديرة السياسة الكيميائية في صندوق الدفاع عن البيئة، إن آخر قرار للإدارة بشأن استخدام المادة في القهوة كان "قديمًا للغاية ومن الواضح أنه قديم". وأضافت: "هناك معلومات أكثر عن سمية الكلوريد الميثيلين والمستويات التي يسبب فيها هذه السمية".

في الوقت الحالي، يستهلك الكثير من الناس كميات من المشروبات أو الطعام أكبر من الأحجام القياسية الصغيرة التي كانت موجودة قبل عقود. وقالت مونيك ريتشارد، أخصائية التغذية المسجلة ومالكة ممارسة خاصة في تينيسي: "لا تزال هناك الكثير من الأبحاث غير الواضحة أو النهائية حول إذا ما كان استهلاك مستويات بقايا من الكلوريد الميثيلين في القهوة بشكل خاص سيسبب السرطان أو مشاكل أخرى".