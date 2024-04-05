"مستقبل وطن": الجماعة الإرهابية صاحبة تاريخ طويل من المتاجرة بالقضية الفلسطينية.. وتشويه دور مصر محاولة خبيثة للصعود مجددًا

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية من دأبها الخداع والمكر وتشويه الحقائق، وإثارة الفتن، واصدار الأكاذيب، وتبني رفع رايات الفرقة.

وأضاف السعيد، في تصريحات له، أن استمرار وسائل الاعلام المشبوهة في تشويه صورة مصر ودورها العظيم فى فلسطين ما هو إلا محاولة خبيثة تستهدف تحقيق انتصار وهمي يعيدها للمشهد من جديد، مؤكدًا أن الشارع المصري بدد حلم هذا الفصيل في العودة.

وأوضح أن الإخوان يتلاعبون على أحبال عاطفة ارتباط المصريين بالقضية الفلسطينية للصعود من جديد، وبث سهام الفرقة في الأوطان، مشيرا إلى أنها لها تاريخ طويل من المتاجرة بالقضية وكافة القضايا الوطنية من اجل مصالحها الشخصية الضيقة.

وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أنه لا ينكر دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها إلا جاحد أو حاقد ومغيب عن الواقع؛ فمصر تقدم ملحمة تاريخية موثقة، وتمارس دورها الراسخ الداعم لانهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.