33091 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الجمعة 05/أبريل/2024 - 10:52 ص

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، التقدير اليومي بشأن عدد الشهداء والمصابين، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيد و82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33091 شهيد و75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.